Многие пользователи жалуются на необычную загрузку iPhone 12

Безвредный баг.

С точки зрения стабильности – iPhone 12 радует. Жалоб на него не очень много. Критические ошибки оперативно устраняются обновлением iOS.

Но есть несколько проблем, которые Apple не спешит решать. Одна из них – аномальная загрузка телефона.

Глюк описан на форуме поддержки Apple. С ним сталкиваются сотни владельцев iPhone 12 – судя по кнопке “У меня тоже есть этот вопрос”.

В чем беда? Когда айфон стартует – логотип Apple начинает мигать без видимых причин. Либо вовсе отсутствует на дисплее (который становится черным).

Такое поведение трудно назвать нормальным. Яблоко должно отображаться до переключения на экран блокировки. Без анимации и прочих эффектов.

Некоторых происходящее пугает. Они волнуются, исправен ли их iPhone. Впрочем, бояться нечего.

Насколько известно – баг не вредит устройству. iPhone 12 запускается в штатном режиме.

Вероятно, поэтому Apple ничего не предпринимает. Подобные шероховатости – не в приоритете.

Источник: iphonesoft.fr

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