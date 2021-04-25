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Многие пользователи жалуются на необычную загрузку iPhone 12

25 Апр, 2021

Многие пользователи жалуются на необычную загрузку iPhone 12

Безвредный баг.

С точки зрения стабильности – iPhone 12 радует. Жалоб на него не очень много. Критические ошибки оперативно устраняются обновлением iOS.

Но есть несколько проблем, которые Apple не спешит решать. Одна из них – аномальная загрузка телефона.

iPhone 12

Глюк описан на форуме поддержки Apple. С ним сталкиваются сотни владельцев iPhone 12 – судя по кнопке “У меня тоже есть этот вопрос”.

В чем беда? Когда айфон стартует – логотип Apple начинает мигать без видимых причин. Либо вовсе отсутствует на дисплее (который становится черным).

iphone12

Такое поведение трудно назвать нормальным. Яблоко должно отображаться до переключения на экран блокировки. Без анимации и прочих эффектов.

Некоторых происходящее пугает. Они волнуются, исправен ли их iPhone. Впрочем, бояться нечего.

Насколько известно – баг не вредит устройству. iPhone 12 запускается в штатном режиме.

Вероятно, поэтому Apple ничего не предпринимает. Подобные шероховатости – не в приоритете.

Источник: iphonesoft.fr

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