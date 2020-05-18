Многообещающий Samsung Galaxy Note20+ частично раскрыт

Большая утечка.

Первые характеристики грядущего флагмана Samsung Galaxy Note 20+ раскрыты инсайдерами. Согласно утечке, Samsung оснастит смартфон аккумулятором емкостью 4500 мАч и 108-мегапиксельной камерой.

В Galaxy Note20+ будет установлен более емкий аккумулятор по сравнению с Galaxy Note 10+, который оснащен батареей на 4300 мАч. Время автономной работы должно остаться на прежнем уровне при работе экрана с частотой обновления 60 Гц. Если дисплей будет работать с повышенной частотой обновления, то время работы устройства без подзарядки снизится по сравнению с Galaxy Note10+.

Основной модуль камеры Galaxy Note 20+ получит разрешение 108 Мп. На текущий момент неясно, будет ли в новинке установлена идентичная Galaxy S20 Ultra камера или ее улучшенная версия.

Презентация Galaxy Note 20+ должна состояться в августе. Как предполагают инсайдеры, смартфон должен будет удивить, так как продажи смартфонов из линейки Galaxy S20 оказались меньше ожидаемого.

Источник: GSMArena.

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