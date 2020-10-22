Модели iPhone 12 оснащены модемом Qualcomm Snapdragon X55

Компания отказалась от Intel.

На видео с разборки iPhone 12 взятого с китайского сайта Weibo подробно рассматривается L-образная материнская плата и чип модема, что соответствует Qualcomm Snapdragon X55. Модем предлагает поддержку как сетей 5G mmWave, так и сетей 5G Sub-6GHz, а также совместное использование спектра 5G / 4G.

Среди проверенных источников давно ходили слухи, что Apple будет использовать модем X55 в своей линейке iPhone 12. В то время X55 был самым быстрым и новейшим модемом 5G от Qualcomm. Чуть позже компания представила модем X60 – более энергоэффективный, чем 7-нанометровый X55. Были некоторые предположения, что Apple могла бы использовать X60 для линейки iPhone 12, но, вероятно, X60 вышел слишком поздно, чтобы заменить его в процессе разработки iPhone 12. Скорее всего, компания Apple будет использовать его уже в следующем году.

Ранее Apple использовала чипы Intel для линейки iPhone 11, но перешла на технологию Qualcomm после того, как стало ясно, что Intel не сможет производить чипы для модемов 5G.

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