Могучий планшет с A14 внутри уже близко — iPad Air 4 могут выпустить со дня на день

Готовим деньги, iPad Air 4 может появиться уже в первых числах октября.

Сразу несколько авторитетных инсайдеров сообщили, что планшет iPad Air 4 поступит в продажу буквально со дня на день.

Apple уже начала рассылку рекламных материалов в магазины. Об этом говорит журналист Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg в своем твиттере.

Apple marketing materials for the new iPad Air are starting to land at retail stores, suggesting a launch sooner rather than later. Apple said October, which is tomorrow — so not a surprise.

