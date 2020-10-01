Могучий планшет с A14 внутри уже близко — iPad Air 4 могут выпустить со дня на день

Готовим деньги, iPad Air 4 может появиться уже в первых числах октября.

Сразу несколько авторитетных инсайдеров сообщили, что планшет iPad Air 4 поступит в продажу буквально со дня на день.

Apple уже начала рассылку рекламных материалов в магазины. Об этом говорит журналист Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg в своем твиттере.

Apple marketing materials for the new iPad Air are starting to land at retail stores, suggesting a launch sooner rather than later. Apple said October, which is tomorrow — so not a surprise. — Mark Gurman (@markgurman) September 30, 2020

Не остался в стороне и технический аналитик, а также популярный блогер Джон Проссер (Jon Prosser), который написал коротко и ясно: «Доставайте ваши денежки».

get your ipad air money ready 💰👀 — Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020

К слову, о деньгах. Минимальная стоимость iPad Air четвертого поколения в США составит 599 долларов. Столько попросят за модель с возможностью подключения к сети только по Wi-Fi (новинка поддерживает современный стандарт Wi-Fi 6).

Цены в России также известны. Они будут такими:

iPad Air 4 64 ГБ Wi-Fi — 55 900 руб.;

iPad Air 4 64 ГБ Wi-Fi + Cellular — 67 900 руб.;

iPad Air 4 256 ГБ Wi-Fi — 69 900 руб.;

iPad Air 4 256 ГБ Wi-Fi + Cellular — 81 900 руб.

Главная фишка нового айпада — могучая 5-нм SoC A14 Bionic внутри. Она же ляжет в основу новых айфонов.

Эксперты уверены, что iPad Air 4 окажется в розничных магазинах до официальной презентации iPhone 12 (iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, а также, возможно, еще одна таинственная модель).

Таким образом, с большой долей вероятности, гаджет мы сможем приобрести уже на следующей неделе.

Источник: Twitter

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)