Могучий планшет с A14 внутри уже близко — iPad Air 4 могут выпустить со дня на день
Готовим деньги, iPad Air 4 может появиться уже в первых числах октября.
Сразу несколько авторитетных инсайдеров сообщили, что планшет iPad Air 4 поступит в продажу буквально со дня на день.
Apple уже начала рассылку рекламных материалов в магазины. Об этом говорит журналист Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg в своем твиттере.
Apple marketing materials for the new iPad Air are starting to land at retail stores, suggesting a launch sooner rather than later. Apple said October, which is tomorrow — so not a surprise.
— Mark Gurman (@markgurman) September 30, 2020
Не остался в стороне и технический аналитик, а также популярный блогер Джон Проссер (Jon Prosser), который написал коротко и ясно: «Доставайте ваши денежки».
get your ipad air money ready 💰👀
— Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020
К слову, о деньгах. Минимальная стоимость iPad Air четвертого поколения в США составит 599 долларов. Столько попросят за модель с возможностью подключения к сети только по Wi-Fi (новинка поддерживает современный стандарт Wi-Fi 6).
Цены в России также известны. Они будут такими:
- iPad Air 4 64 ГБ Wi-Fi — 55 900 руб.;
- iPad Air 4 64 ГБ Wi-Fi + Cellular — 67 900 руб.;
- iPad Air 4 256 ГБ Wi-Fi — 69 900 руб.;
- iPad Air 4 256 ГБ Wi-Fi + Cellular — 81 900 руб.
Главная фишка нового айпада — могучая 5-нм SoC A14 Bionic внутри. Она же ляжет в основу новых айфонов.
Эксперты уверены, что iPad Air 4 окажется в розничных магазинах до официальной презентации iPhone 12 (iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, а также, возможно, еще одна таинственная модель).
Таким образом, с большой долей вероятности, гаджет мы сможем приобрести уже на следующей неделе.
Источник: Twitter
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