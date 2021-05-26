Могучую A15 для iPhone 13 уже запустили в производство

Вряд ли айфоны 13 задержатся.

Инсайдеры пишут, что новая мощная SoC от Apple, A15, уже была запущена в производство. Традиционно изготавливается она на мощностях завода TSMC. Это 5-нм SoC, но техпроцесс тут не такой же, как у при изготовлении A14. Используется N5P второго поколения.

A15 Bionic ляжет в основу простого iPhone 13, крошечного iPhone 13 mini, премиального iPhone 13 Pro и топового гиганта iPhone 13 Pro Max. Объем заказов на чипсет выше, чем на A14. Все потому, что купертиновцы ожидают, что популярность линейки iPhone 13 окажется выше, чем серии iPhone 12.

Насколько A15 будет мощнее A14? Примерно на 20-30%. Уменьшат и энергопотребление. Да, проблем с изготовлением чипсетов нет, так что дефицита новых айфонов также не будет. Да и задержек с презентаций очевидно не предвидится. Ставим на 13 сентября.

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