Монитор LG UltraFine 4K начал пропадать из магазинов Apple

Похоже, что его производство прекращено.

Интересная история с монитором LG UltraFine 4K. Сообщается, что он исчез из большинства европейских интернет-магазинов Apple.

Речь не о банальном отсутствии в наличии. LG UltraFine 4K перестал отображаться даже в поиске. Сказанное верно для Великобритании, Италии, Германии, Франции, Нидерландов и некоторых других стран.

Как обстоят дела с LG UltraFine 5K? Эта модель еще продается. Но заказать ее затруднительно – нет на складе. Полная доступность сохраняется лишь в США. Там устройство есть – вместе с LG UltraFine 4K.

Надолго ли? Пропажа страницы продукта с сайта Apple – ясный намек. Вероятно, LG UltraFine 4K и LG UltraFine 5K больше не выпускаются.

Возможно, альтернативой станет “бюджетная” версия Pro Display XDR. Согласно утечкам, Apple работает над подобным недорогим решением.

Источник: macrumors.com

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