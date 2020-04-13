«Монобровь» остается. iPhone 12 только подрежут «челку»

Увы, но она не исчезнет (пока).

Apple не сможет полностью отказаться от выступающей верхней рамки дисплея в новых смартфонах из линейки iPhone 12. Согласно данным источников Bloomberg, в новых моделях iPhone верхняя рамка экрана будет уменьшена, но не устранена полностью.

Источники Bloomberg подтвердили предыдущие утечки о том, что Apple сохранит «челку» в iPhone нового поколения. Такое опасение ранее высказали сразу несколько инсайдеров, каждый из которых ссылался на собственные источники в Apple. Теперь их информация подтверждена проверенными инсайдерами из Bloomberg.

Как сильно Apple сократит «челку» в iPhone 12 не уточняется. На представленных ранее рендерах будущих моделей iPhone верхняя рамка нередко изображалась укороченной вдвое. Кроме этого, iPhone 12 с обрезанной «челкой» показывался инсайдером @choco_bit, который нашел схематическое изображение смартфона в коде iOS 14.

Также в Bloomberg подтвердили, что смартфоны из линейки iPhone 12 ждет большой редизайн в стиле iPhone 4 и последних моделей iPad Pro. Об этом мы рассказывали ранее.

Источник: Bloomberg.

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