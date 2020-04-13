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«Монобровь» остается. iPhone 12 только подрежут «челку»

13 Апр, 2020

«Монобровь» остается. iPhone 12 только подрежут «челку»

Увы, но она не исчезнет (пока).

Apple не сможет полностью отказаться от выступающей верхней рамки дисплея в новых смартфонах из линейки iPhone 12. Согласно данным источников Bloomberg, в новых моделях iPhone верхняя рамка экрана будет уменьшена, но не устранена полностью.

«Монобровь» остается. iPhone 12 только подрежут «челку»

Источники Bloomberg подтвердили предыдущие утечки о том, что Apple сохранит «челку» в iPhone нового поколения. Такое опасение ранее высказали сразу несколько инсайдеров, каждый из которых ссылался на собственные источники в Apple. Теперь их информация подтверждена проверенными инсайдерами из Bloomberg.

Как сильно Apple сократит «челку» в iPhone 12 не уточняется. На представленных ранее рендерах будущих моделей iPhone верхняя рамка нередко изображалась укороченной вдвое. Кроме этого, iPhone 12 с обрезанной «челкой» показывался инсайдером @choco_bit, который нашел схематическое изображение смартфона в коде iOS 14.

«Монобровь» остается. iPhone 12 только подрежут «челку»

Также в Bloomberg подтвердили, что смартфоны из линейки iPhone 12 ждет большой редизайн в стиле iPhone 4 и последних моделей iPad Pro. Об этом мы рассказывали ранее.

Источник: Bloomberg.

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