«Монобровь» в iPhone 12 почти не уменьшится

Увы и ах.

Apple не уменьшит верхнюю рамку экрана в смартфонах из линейки iPhone 12. По словам инсайдера Джона Проссера, размер «моноброви» останется прежним, но визуально уменьшится благодаря более тонким рамкам по периметру экрана. Также Проссер уточнил, что верхняя рамка будет выглядеть более узкой в 6,7-дюймовом iPhone 12 Pro Max.

Инсайдер опроверг предыдущие утечки о том, что Apple сильно уменьшит верхнюю рамку в смартфонах из линейки iPhone 12. Он отметил, что сокращение рамки на 50% точно не произойдет. Вероятнее всего, Apple реализует подобное нововведение в iPhone образца 2021 года.

Сложность уменьшения верхней рамки в iPhone заключается в наличии у смартфонов системы фронтальных камер TrueDepth, необходимой для работы функции Face ID. Компоненты TrueDepth располагаются на относительно большой площади, не позволяя инженерам Apple полностью отказаться от широкой верхней рамки.

Ранее стало известно, что Apple оснастит iPhone 12 Pro Max датчиком LiDAR и экраном с частотой 120 Гц. Другие смартфоны из серии iPhone 12 не получат эти нововведения.

Источник: Twitter.

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