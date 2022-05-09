Монополии App Store в 2023 может прийти конец

Пока только в Европе.

Европейский Союз в октябре 2022 года планирует принять закон о цифровых рынках, который вступит в действие весной следующего 2023 года.

Помимо прочего в этом законе Евросоюз заставит Apple разрешить устанавливать на Айфоны и Айпэды магазины приложений сторонних компаний. Это означает, что монополии App Store в Европе в середине 2023 года может прийти конец. В этом случае другие компании смогут устанавливать свои собственные магазины приложений на iPhone и iPad, что приведет к конкуренции как между магазинами так и между разработчиками приложений. При принятии этого закона Apple с большой вероятностью снизит свою собственную комиссию в App Store, чтобы заинтересовать разработчиков и дальше публиковать и развивать приложения в App Store, а не в магазинах-конкурентах.

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