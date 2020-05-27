Монополия Samsung закончилась. Часть экранов для iPhone поставит LG

Но большая часть заказов по-прежнему у Samsung.

Компания LG получила заказ на производство 20 миллионов OLED-экранов для iPhone, готовящихся к выпуску в 2020 году. Компания Samsung, которая ранее была эксклюзивным поставщиком OLED-дисплеев для iPhone, выпустит оставшиеся 55 миллионов экранов.

Часть выпущенных компанией Samsung OLED-экранов получит название Y-OCTA. В них будет исключен отдельной сенсорный слой, что сделает изображение более четким. Кроме этого, уменьшится толщина экрана. Такими дисплеями будут оснащены более дорогие модели iPhone образца 2020 года.

Свежая утечка также дополнительно подтвердила планы Apple по выпуску четырех новых iPhone в 2020 году. Количество заказанных компанией OLED-экранов указывает на выпуск большего числа новых смартфонов.

Напомним, что в 2020 году Apple впервые представит сразу четыре флагманских смартфона: 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Max, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Источник: 9to5Mac.

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