Монстр автономности — представлен смартфон с батареей на 10 050 мА*ч, он работает 5 дней

Айфону и не снилось.

Китайская компания Doogee официально представила смартфон, который идеально подойдет тем, кому важна автономность. Новинка под названием Doogee S59 Pro оснащена гигантской батареей на 10 050 мА*ч.

Этого хватит на 5 дней работы.

Или на 2 дня прослушивания музыки (без перерыва!). А в режиме ожидания такой смартфон продержится дольше месяца!

И сколько стоит такое удовольствие? Всего 200 баксов.

Более того, у гаджета имеется поддержка быстрой зарядки на 24 Вт!

А технические параметры? Чипсет Helio P22, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти. Вполне неплохо.

Наконец, Doogee S59 Pro защищен по стандарту IP68.

Уже захотели?

Источник: Doogee

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