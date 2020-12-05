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Монстр автономности — представлен смартфон с батареей на 10 050 мА*ч, он работает 5 дней

5 Дек, 2020

Монстр автономности — представлен смартфон с батареей на 10 050 мА*ч, он работает 5 дней

Айфону и не снилось.

Китайская компания Doogee официально представила смартфон, который идеально подойдет тем, кому важна автономность. Новинка под названием Doogee S59 Pro оснащена гигантской батареей на 10 050 мА*ч.

Этого хватит на 5 дней работы.

Или на 2 дня прослушивания музыки (без перерыва!). А в режиме ожидания такой смартфон продержится дольше месяца!

И сколько стоит такое удовольствие? Всего 200 баксов.

Более того, у гаджета имеется поддержка быстрой зарядки на 24 Вт!

А технические параметры? Чипсет Helio P22, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти. Вполне неплохо.

Наконец, Doogee S59 Pro защищен по стандарту IP68.

Уже захотели?

Источник: Doogee

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1 Комментарий

  1. Алексей Городецкий:
    05.12.2020 в 14:08

    Нам приходилось тестировать Doogee N100 с батарейкой на 10000 мА.ч. Да, да, те же десять тысяч миллиампер-часов! То, сколько он держит заряд батареи – это, конечно, респектище, но вот вес такого девайса … Все бы ничего, только при падении (а покажите мне смартфоны, которые ни разу не падали!?) он падает как кирпич – основательно с грохотом и это приводит к повреждению дисплея. Вот обзор того монстра https://bloha.ru/review/obzor-doogee-n100-brutalnyy-smartfon/

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