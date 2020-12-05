Монстр автономности — представлен смартфон с батареей на 10 050 мА*ч, он работает 5 дней
Айфону и не снилось.
Китайская компания Doogee официально представила смартфон, который идеально подойдет тем, кому важна автономность. Новинка под названием Doogee S59 Pro оснащена гигантской батареей на 10 050 мА*ч.
Этого хватит на 5 дней работы.
Или на 2 дня прослушивания музыки (без перерыва!). А в режиме ожидания такой смартфон продержится дольше месяца!
И сколько стоит такое удовольствие? Всего 200 баксов.
Более того, у гаджета имеется поддержка быстрой зарядки на 24 Вт!
А технические параметры? Чипсет Helio P22, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти. Вполне неплохо.
Наконец, Doogee S59 Pro защищен по стандарту IP68.
Уже захотели?
Источник: Doogee
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Нам приходилось тестировать Doogee N100 с батарейкой на 10000 мА.ч. Да, да, те же десять тысяч миллиампер-часов! То, сколько он держит заряд батареи – это, конечно, респектище, но вот вес такого девайса … Все бы ничего, только при падении (а покажите мне смартфоны, которые ни разу не падали!?) он падает как кирпич – основательно с грохотом и это приводит к повреждению дисплея. Вот обзор того монстра https://bloha.ru/review/obzor-doogee-n100-brutalnyy-smartfon/