Mophie – “беспроводной” аккумулятор, который крепится на заднюю часть iPhone

Крутое решение.

Muice Pack Connect представляет собой новую разновидность аккумулятора, емкость которого составляет 5000 мА*ч. Возможно, кто-то скажет, что это не слишком уж и много. Так и есть, но дело в том, что новое устройство крепится прямо на корпус вашего iPhone, и это отличная задумка.

То есть аккумулятор будет крепиться к смартфону как своего рода панцирь, превращая ваш изящный айфон в гаджет-черепашку ниндзя. Функциональность требует жертв, но решение действительно неплохо.

Сам аккумулятор работает по технологии Qi. Еще одна особенность аккумулятора – его можно прикрепить даже к тонкому чехлу, так что за сохранность «слабых мест» iPhone вроде углов можно не беспокоиться.

В наборе доступен специальный держатель, который надежно закрепит аккумулятор, когда вы его снимете, держатель можно использовать в качестве подставки. Выглядит достаточно элегантно.

Хотели бы себе такой?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)