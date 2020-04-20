Море новинок. Названы все новые устройства Apple в 2020 году

Вот, что ждем.

Инсайдер @L0vetodream с большим послужным списком достоверных утечек поделился списком всех новых устройств Apple в 2020 году. Согласно обнародованной информации, Apple готовит более 15 новинок, среди которых iPad Air 4 со встроенным в экран сканером Touch ID и собственный игровой контроллер.

По данным инсайдера, Apple готовит к выпуску следующие устройства:

AirPods 3-го поколения (AirPods Lite)

Apple TV 6-го поколения

Bluetooth-метка AirTag

iMac 2020

12-дюймовый MacBook (чип ARM)

AirPods X

AirPower

HomePod Lite

iPad Air 4

iPad 2020 (чип A12 Bionic)

Игровой контроллер

iPhone 12 Lite (5,4 дюйма)

iPhone 12 (6,1 дюйма)

iPhone 12 Pro (6,1 дюйма)

iPhone 12 Pro (6,7 дюйма)

Отметим, что инсайдер публикует информацию о планах Apple относительно редко, но в подавляющем большинстве случаев она была верной. Источник не раскрыл детальных подробностей о новых устройствах.

Источник: Twitter.

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