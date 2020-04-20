Море новинок. Названы все новые устройства Apple в 2020 году
Вот, что ждем.
Инсайдер @L0vetodream с большим послужным списком достоверных утечек поделился списком всех новых устройств Apple в 2020 году. Согласно обнародованной информации, Apple готовит более 15 новинок, среди которых iPad Air 4 со встроенным в экран сканером Touch ID и собственный игровой контроллер.
По данным инсайдера, Apple готовит к выпуску следующие устройства:
- AirPods 3-го поколения (AirPods Lite)
- Apple TV 6-го поколения
- Bluetooth-метка AirTag
- iMac 2020
- 12-дюймовый MacBook (чип ARM)
- AirPods X
- AirPower
- HomePod Lite
- iPad Air 4
- iPad 2020 (чип A12 Bionic)
- Игровой контроллер
- iPhone 12 Lite (5,4 дюйма)
- iPhone 12 (6,1 дюйма)
- iPhone 12 Pro (6,1 дюйма)
- iPhone 12 Pro (6,7 дюйма)
Отметим, что инсайдер публикует информацию о планах Apple относительно редко, но в подавляющем большинстве случаев она была верной. Источник не раскрыл детальных подробностей о новых устройствах.
Источник: Twitter.
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