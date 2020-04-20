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Море новинок. Названы все новые устройства Apple в 2020 году

20 Апр, 2020

Море новинок. Названы все новые устройства Apple в 2020 году

Вот, что ждем.

Инсайдер @L0vetodream с большим послужным списком достоверных утечек поделился списком всех новых устройств Apple в 2020 году. Согласно обнародованной информации, Apple готовит более 15 новинок, среди которых iPad Air 4 со встроенным в экран сканером Touch ID и собственный игровой контроллер.

Море новинок. Названы все новые устройства Apple в 2020 году

По данным инсайдера, Apple готовит к выпуску следующие устройства:

  • AirPods 3-го поколения (AirPods Lite)
  • Apple TV 6-го поколения
  • Bluetooth-метка AirTag
  • iMac 2020
  • 12-дюймовый MacBook (чип ARM)
  • AirPods X
  • AirPower
  • HomePod Lite
  • iPad Air 4
  • iPad 2020 (чип A12 Bionic)
  • Игровой контроллер
  • iPhone 12 Lite (5,4 дюйма)
  • iPhone 12 (6,1 дюйма)
  • iPhone 12 Pro (6,1 дюйма)
  • iPhone 12 Pro (6,7 дюйма)

Отметим, что инсайдер публикует информацию о планах Apple относительно редко, но в подавляющем большинстве случаев она была верной. Источник не раскрыл детальных подробностей о новых устройствах.

Источник: Twitter.

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