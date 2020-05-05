#Море в Instagram ограничили. Что случилось?
Неожиданный запрет.
Социальная сеть Instagram ограничила возможность просмотра фотографий, помеченных хэштегом #море. При попытке перехода по хэштегу появляется предупреждение о возможном вреде подобных публикаций.
При переходе по хэштегу #море в Instagram появляется следующее предупреждение:
«Мы скрыли публикации с хэштегом #море, чтобы защитить сообщество от контента, призывающего к поведению, которое может привести к причинению вреда или даже смерти».
В предупреждающем окне пользователи могут согласиться на показ потенциально опасных материалов. Таким образом, полной блокировки фотографий с хэштегом #море не произошло.
В Instagram не объяснили, с чем конкретно связано ограничение хэштега. Согласно предположению пользователей, ограничение было введено из-за распространения изображений, связанных с игрой «синий кит», побуждающей подростков на совершение суицида.
Источник: Instagram.
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