Моргалы выколю! Ку!?

Я календарь переверну …

Второго сентября 1926 года окрестности г. Клина Московской области огласились криком новорожденного малыша – в будущем известного и всеми любимого Народного артиста СССР Евгения Леонова.

Как и все детки, он выступал по праздникам на стульчике перед гостями, а маменька с папенькой справедливо гордились его успехами.

В 1947 году он в соответствии со своим огромным талантом окончил Московскую драм студию. Работал в театрах им. К.С. Станиславского, им. Вл. Маяковского, а с 1972 года – в театре Ленкома.

Как-то Евгений Леонов зашёл ненадолго навестить знакомого в больницу. Тот был рад и доволен. Но ещё в большем восторге пребывали его соседи по палате. Как же! Сам «Доцент-Винни пух» живьём перед ними! Леонов что-то рассказал, пошутил и стал прощаться. Вдруг главврач учтиво и робко спросил, не мог ли бы Народный Артист заглянуть в другие палаты на этаже? Мол, здесь мужчины после инфарктов и минуты радости будут для каждого лечебным эликсиром и памятью на всю жизнь. Леонов согласился. Он обошёл все палаты этажа! Шутил, хохмил, сыпал крылатыми фразами из знаменитых ролей «Тридцать три», «Не горюй!», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Джентльмены удачи» – не перечислить все 67 фильмов, 9 мультфильмов…

Главврач был растроган до слёз, стал благодарить и прощаться. Евгений Павлович очень серьёзно на него посмотрел и вдруг произнёс:

– А женское отделение?

Они тогда обошли все этажи и палаты больницы!

29 января 1994 года добрейшее сердце великого артиста Евгения Павловича Леонова остановилось… Но до сих пор действует тот посыл счастья и вдохновения, который с экрана обволакивает зрителя и не даёт остановиться люби и жизнеутверждающему началу.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: