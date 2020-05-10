Мошенники звонят с номера «900». Есть легкий способ защиты

Стоит воспользоваться.



Каждый день мошенники прозванивают сотни тысяч номеров россиян с целью наживиться. Несмотря на огласку и усиленные меры противодействия, у мошенников слишком часто получается обманывать своих жертв.

В последнее время злоумышленники особенно активно названивают с номеров, маскирующихся под официальные сбербанковские. Как бороться с такими звонками? Подсказали способ.

Звонки с номера 900. Как защититься?

Существует простой, но очень эффективный способ защиты от мошенников, чьей целью является кража денег с банковских карт клиентов Сбербанка. Этот способ в том числе рекомендует использовать сам Сбербанк, рассказывая о нем на своем сайте. Что нужно делать?

Необходимо добавить два официальных номера банка в контактную книгу телефона. Эти номера: 900 и 8 800 555-55-50.

Добавление номеров Сбербанка в контакты позволит всегда видеть, поступает ли звонок или SMS от представителей банка или с неизвестного номера.

Например, если мошенники будут звонить с похожих номеров, вроде 8 800 555-55-51 или «+900», то они определятся на телефоне, как неизвестные. Если вы предварительно сохраните официальные номера Сбербанка в контактной книге, подобный звонок вас сразу насторожит и вероятность обмана сведется к минимуму.

Если же вы хотите дополнительно защитить себя от мошенников, то следует установить на смартфон приложение с функцией определения номеров. Мы подробно рассказывали о таких приложениях в этой статье.

Источник: Bloha.ru, Сбербанк.

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