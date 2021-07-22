Мощность быстрой зарядки для iPhone 13 составит 25 Вт

Лучше, чем сейчас.

Инсайдеры, сославшись на источники из цепочки поставок Apple, пишут, что некоторые модели iPhone 13 получат поддержку скоростной зарядки мощностью 25 Вт. Думаю, наши читатели уже догадались, о каких именно некоторых моделях идет речь. Да, все лучшее традиционно достается Про и Про Маскам. Так что такую зарядку получат Айфон 13 и 13 Про Макс.

Круто? Ну да, по сравнению с нынешним поколением. Но если взглянуть на цифры флагманских смартфонов на Android, то 25 Вт — ничто. Уже существуют экземпляры с быстрой зарядкой на 100 и 120 Вт, а в скором времени появятся топовые модели с 200-ваттной зарядкой.

Но Apple в этом плане слишком консервативная. Пока не доведет до идеала имеющееся, новую технологию внедрять не станет. Так что для нас и 25 Вт счастье.

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