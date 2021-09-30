Мощность проводной зарядки iPhone 13 Pro Max достигает 27 Вт
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Эксперты ChargerLAB заявили, что мощность проводной зарядки флагмана iPhone 13 Pro Max достигает 27 Вт. Для этого нужно использовать 30-ваттный адаптер.
Для сравнения, прошлогодний топовый айфон заряжался на максимальной скорости 22 Вт. При использовании все того же 30-ваттного адаптера.
Вероятно, на увеличение мощности зарядки Apple пошла из-за увеличившейся емкости аккумулятора.
К сожалению, эксперты не стали проверять время зарядки iPhone 13 Pro, iPhone 13 и iPhone 13 mini. Но, учитывая, что у них также внутри батареи большей емкости, очевидно, что зарядка стала мощнее и для них.
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