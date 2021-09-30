Мощность проводной зарядки iPhone 13 Pro Max достигает 27 Вт

Быстро.

Эксперты ChargerLAB заявили, что мощность проводной зарядки флагмана iPhone 13 Pro Max достигает 27 Вт. Для этого нужно использовать 30-ваттный адаптер.

Для сравнения, прошлогодний топовый айфон заряжался на максимальной скорости 22 Вт. При использовании все того же 30-ваттного адаптера.

Вероятно, на увеличение мощности зарядки Apple пошла из-за увеличившейся емкости аккумулятора.



К сожалению, эксперты не стали проверять время зарядки iPhone 13 Pro, iPhone 13 и iPhone 13 mini. Но, учитывая, что у них также внутри батареи большей емкости, очевидно, что зарядка стала мощнее и для них.

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