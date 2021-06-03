Мощные и стильные ноутбуки HONOR MagicBook X — нельзя не влюбиться!

Достойные ноутбуки.

Самостоятельный бренд HONOR показала производительные и стильные лэптопы MagicBook X 14 и MagicBook X 15. Они базируются на новейших чипах Intel 10 поколения. Лэптопы могут похвастаться безрамочными дисплеями FullView (84% и 87% полезной площади), очень тонкими алюминиевыми корпусами, емкими батареями, большим объемом ОЗУ и системой охлаждения Supersized Cooling Fan нового поколения.

Весят MagicBook X 14 и X 15 всего 1,38 и 1,56 кг соответственно. Толщина корпусов — 15,9 и 16,9 мм. Это важно, так как носить такие ноутбуку можно в любых сумках и рюкзаках. А после пандемии большинство россиян в возрасте от 18 лет используют лэптопы именно для работы (по данным HONOR, цифра увеличилась с 57% до 71%).

Экраны тут не простые, а с защитой зрения (система Eye Comfort). Работает это так — мерцание отсутствует полностью, уровень излучения синего цвета снижен вдвое.

Внутри ноутбуков располагаются чипы Intel Core i5-10210U и Core i3-10110U. Максимальный объем ОЗУ равен 16 ГБ.

За охлаждение отвечает система с огромным вентиляторами, увеличивающими воздушный поток на 38%.

Наконец, емкость батарей. У HONOR MagicBook X 14 внутри находится аккумулятор на 56 Вт*ч. Этого хватит для 11 часов работы в сети без подключения к розетке (в режиме просмотра видео в разрешении Full HD — 13 часов). Внутри HONOR MagicBook X 15 разместился аккумулятор на 42 Вт*ч. В режиме просмотра видео он работает 8 часов, а если работать в Интернете — 7 часов. Быстрая зарядка есть для обеих моделей. Ее мощность равна 65 Вт. От 0 до 70% батареи ноутбуков она заряжает за 1 час.

Новые лэптопы получили функцию «Мультиэкран», позволяющие мгновенно передавать информацию со смартфонов HONOR на ноутбуки.

Старт продаж намечен на 15 июня.

Цены такие:

HONOR MagicBook X 14 с Intel Core i3-10110U, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — 49 990 рублей .

с Intel Core i3-10110U, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — . HONOR MagicBook X 15 с Intel Core i3-10110U или Intel Core i5-10210U, 8 ГБ/16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ/512 флэш-памяти — 52 990 или 59 990 рублей .

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