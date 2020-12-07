Мощные Маки, крутые наушники, Apple TV нового поколения — в декабре Apple проведет еще одну презентацию
Осенние презентации это еще не все.
Хорошие новости для поклонников продукции Apple. Портал MacRumors, сославшись на уведомление, которое купертиновцы разослали своим авторизованным сервисным центрам, пишет, что уже в декабре текущего года состоится очередная презентация.
По слухам, нас ждут сразу три новых устройства. А именно:
- MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем с обновленным чипом M1 (быть может, 32-ядерным);
- Первые в истории полноразмерные наушники AirPods. Но стоить такое удовольствие будет баснословно дорого. Аналитики называют цену в 600 долларов. У нас, видимо, за такие наушники попросят тысяч 60-70;
- Apple TV нового поколения. По словам инсайдеров, в его основу ляжет чипсет A12Z Bionic. Объем ОЗУ составит 6 ГБ, емкость накопителя достигнет 128 ГБ.
В MacRumors пишут, что презентацию проведут уже завтра, 8 декабря. Что же, проверим совсем скоро.
Источник: MacRumors
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