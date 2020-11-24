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Moto E7: характеристики, цена в России, дата выхода

24 Ноя, 2020

Moto E7: характеристики, цена в России, дата выхода

Самый доступный Motorola в 2020 году.

Motorola представила для глобального рынка свой самый недорогой смартфон 2020 года. Речь идет о Moto E7.

Гаджет базируется на чипсете Helio G25 и в Европе оценивается в 119 евро.

Характеристики Moto E7

Звезд с неба новинка не хватает, но за эти деньги это вполне современный девайс:

  • Процессор Helio G25 от MediaTek;
  • 6,5-дюймовый IPS-дисплей Max Vision с разрешением HD+ (1600 на 720 пикселей);
  • 2 ГБ ОЗУ;
  • Накопитель на 32 ГБ;
  • Аккумулятор на 4000 мА*ч;
  • Поддержка зарядки мощностью 10 Вт;
  • Основная камера с датчиками на 48 + 2 МП;
  • Селфи-камера на 5 МП;
  • 4G, Wi-Fi (802.11 b/g/n);
  • 3,5-мм разъем для проводных наушников;
  • FM-радио;
  • Порт USB-C;
  • Android 10.

Цена в России

В Европе за Moto E7 попросят 119 евро. А у нас? Учитывая, что более продвинутый Moto E7 Plus стоит в РФ 10 990 рублей, Moto E7 окажется дешевле. Мы прогнозируем ценник на уровне 7-8 тысяч рублей.

Сроки появления пока не называются.

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