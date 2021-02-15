Moto E7 Power: 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти, батарея на 5000 мА*ч — и все это менее, чем за 10 тыс. рублей

Хит?

На сайте крупного ритейлера Flipkart появилась отдельная страница, посвященная смартфону Moto E7 Power. Там же опубликованы фотографии и видео новинки. Кроме того, теперь мы знаем почти обо всех параметрах устройства. Продажи гаджета стартуют уже 19 февраля. Ожидаемый ценник — не более 140 евро. У нас? Наверняка меньше 10 тысяч рублей.

Аппаратной основой гаджета станет чипсет Helio P22 от компании MediaTek. Объем оперативной памяти равен 4 ГБ формата LPDDR4X. Емкость накопителя небольшая — всего 64 ГБ (но с помощью карты microSD доступное пространство можно расширить до 1 ТБ). Внутри находится аккумулятор на 5000 мА*ч. О поддержке скоростной зарядки не сообщается. У Moto E7 Power 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+.

Девайс получит двойную тыльную камеру с главным 13-мегапиксельным сенсором и 2-мегапиксельной макрокамерой. Характеристики фронтальной камеры не раскрываются. Дактилоскопический датчик разместят сзади. 3,5-мм разъем для проводных наушников, судя по фото, находится сверху. Доступные расцветки — красная и синяя.

Источник: Flipkart

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