Moto Edge X — флагман Motorola с невероятной селфи-камерой на 60 Мп

Необычный смартфон.

Компания Lenovo, владеющая брендом Motorola, готовится к выпуску крайне необычного флагманского смартфона. Речь идет о Moto Edge X. Гаджет будет исключительно дорогим и донельзя мощным. Аппаратной основой новинки станет топовый чипсет Snapdragon 898 от Qualcomm, который должны официально представить до конца ноября.

Сам Moto Edge X выпустят в декабре. Каким он будет?

Характеристики

Параметры известны.

Девайс уже засветился в базе данных регулятора TENAA. Там же опубликованы изображения.

SoC: Snapdragon 898

Дисплей: 6,67 дюйма, OLED, 144 Гц, Full HD+

ОЗУ: 6, 8, 12 или 16 ГБ

Флеш-память: 64, 128, 256 или 512 ГБ (да, так много вариантов конфигурации)

Аккумулятор: 4700 мА*ч

Быстрая зарядка: 68 Вт

Камера: 50+50+2 Мп

Селфи-камера: невероятные 60 Мп (!!!)

Габариты 163 на 75,49 на 8,4 мм

Вес: 201 г

ОС: Android 11

Дата выхода

Декабрь 2021. У нас? Хочется надеяться, что вообще привезут когда-нибудь.

Цена

Цены низкими не будут. Рассчитывайте на $700 за самую простую версию в конфигурации 6/64 ГБ.

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