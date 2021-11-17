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Moto Edge X — флагман Motorola с невероятной селфи-камерой на 60 Мп

17 Ноя, 2021

Moto Edge X — флагман Motorola с невероятной селфи-камерой на 60 Мп

Необычный смартфон.

Компания Lenovo, владеющая брендом Motorola, готовится к выпуску крайне необычного флагманского смартфона. Речь идет о Moto Edge X. Гаджет будет исключительно дорогим и донельзя мощным. Аппаратной основой новинки станет топовый чипсет Snapdragon 898 от Qualcomm, который должны официально представить до конца ноября.

Motorola

Сам Moto Edge X выпустят в декабре. Каким он будет?

Характеристики

Параметры известны.

Девайс уже засветился в базе данных регулятора TENAA. Там же опубликованы изображения.

  • SoC: Snapdragon 898
  • Дисплей: 6,67 дюйма, OLED, 144 Гц, Full HD+
  • ОЗУ: 6, 8, 12 или 16 ГБ
  • Флеш-память: 64, 128, 256 или 512 ГБ (да, так много вариантов конфигурации)
  • Аккумулятор: 4700 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 68 Вт
  • Камера: 50+50+2 Мп
  • Селфи-камера: невероятные 60 Мп (!!!)
  • Габариты 163 на 75,49 на 8,4 мм
  • Вес: 201 г
  • ОС: Android 11

Дата выхода

Декабрь 2021. У нас? Хочется надеяться, что вообще привезут когда-нибудь.

Цена

Цены низкими не будут. Рассчитывайте на $700 за самую простую версию в конфигурации 6/64 ГБ.

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