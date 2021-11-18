Moto G Power (2022) — 3 дня автономности, стильный дизайн, 50 Мп и всего за $200

Интересная новинка.

Компания Motorola представила новый смартфон из линейки долгоиграющих девайсов Moto G Power. Новая модель так и называется Moto G Power (2022). Главное преимущество — огромный аккумулятор на 5000 мА*ч, обеспечивающий 3 дня работы при стандартной нагрузке.

Также новинка может похвастаться достойной тыльной камерой с сенсорами на 50+2 Мп. Селфи-камера попроще, одинарная и на 8 Мп.

Аппаратной основой Moto G Power (2022) является чипсет Helio G37 от MediaTek. Объем ОЗУ равен 4 ГБ. Флеш-памяти может быть 64 или 128 ГБ. В первом случае за девайс придется заплатить $200, во втором — $250. Переплачивать смысла нет, проще купить карту microSD, благо соответствующий слот имеется.

У смартфона 90-герцовый 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+.

Что еще? 3,5-мм джек для наушников, встроенное FM-радио и защита IP52. Есть дактилоскопический сканер (расположен сзади). Скорость зарядки небольшая — 10 Вт.

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