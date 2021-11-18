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Moto G200 — невероятный флагман на Snapdragon 888+ всего за 450 евро

18 Ноя, 2021

Moto G200 — невероятный флагман на Snapdragon 888+ всего за 450 евро

Moto дает жару!

Motorola, принадлежащая Lenovo, представила флагманский смартфон Moto G200. У этой модели есть все шансы завоевать рынок. Дело в том, что она базируется на топовом чипсете Snapdragon 888+ (мощнее для Android’а просто нет), оснащается 144-герцовым дисплеем (правда, IPS), батареей на 5000 мА*ч и стоит всего 450 евро.

За такой набор — это все равно что даром.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 888+
  • Дисплей: Full HD+, 6,8-дюймовый IPS, частота обновления феноменальная, 144 Гц. Почему IPS?! Видимо, чтобы снизить себестоимость девайса
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • Флеш-память: 128 или 256 ГБ
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 33 Вт
  • Тыльная камера: 108+8+2 Мп
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • ОС: Android 11
  • Габариты: 16,807 на 7,553 на 0,889 см
  • Что еще: дактилоскопический сканер, защита от воды IP52

Дата выхода

Старт продаж намечен на ноябрь. У нас? Очень ждем! Модель интересная.

Цена

От 450 евро в Европе. Это 37 000 рублей. У нас будет дороже. Рассчитываем на 45 000 рублей.

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