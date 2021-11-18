Moto G200 — невероятный флагман на Snapdragon 888+ всего за 450 евро
Moto дает жару!
Motorola, принадлежащая Lenovo, представила флагманский смартфон Moto G200. У этой модели есть все шансы завоевать рынок. Дело в том, что она базируется на топовом чипсете Snapdragon 888+ (мощнее для Android’а просто нет), оснащается 144-герцовым дисплеем (правда, IPS), батареей на 5000 мА*ч и стоит всего 450 евро.
За такой набор — это все равно что даром.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 888+
- Дисплей: Full HD+, 6,8-дюймовый IPS, частота обновления феноменальная, 144 Гц. Почему IPS?! Видимо, чтобы снизить себестоимость девайса
- ОЗУ: 8 ГБ
- Флеш-память: 128 или 256 ГБ
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 33 Вт
- Тыльная камера: 108+8+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- ОС: Android 11
- Габариты: 16,807 на 7,553 на 0,889 см
- Что еще: дактилоскопический сканер, защита от воды IP52
Дата выхода
Старт продаж намечен на ноябрь. У нас? Очень ждем! Модель интересная.
Цена
От 450 евро в Европе. Это 37 000 рублей. У нас будет дороже. Рассчитываем на 45 000 рублей.
О других Moto читаем у нас же:
- Moto G Power (2022) — 3 дня автономности, стильный дизайн, 50 Мп и всего за $200
- Moto Edge X — флагман Motorola с невероятной селфи-камерой на 60 Мп
- Представлен Moto E40 — бюджетный и стильный смартфон
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.