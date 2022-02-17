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Moto G22: дата выхода, цена, характеристики

17 Фев, 2022

Moto G22: дата выхода, цена, характеристики

Новый недорогой Moto.

В ближайшее время Lenovo, владеющая брендом Motorola, выпустит смартфон Moto G22. Характеристики устройства уже известны благодаря бенчмарку Geekbench и сертификационным органам NBTC, EEC и FCC.

Какой он, новый Moto G?

Дата выхода

Появление в базах данных регуляторов говорит о том, что смартфон выпустят в ближайшие недели.

Цена

Это недорогая модель. Цена будут в пределах $200.

Характеристики

  • SoC: Helio G37
  • Экран: 6,5 дюйма, HD+, 90 Гц
  • ОЗУ: 4 ГБ
  • Флеш-память: 64 ГБ
  • Тыльная камера: 50+8 Мп
  • Селфи-камера 16 Мп
  • Батарея: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 18 Вт
  • ОС: Android 11/12
  • Вес: 185 г

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