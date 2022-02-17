Moto G22: дата выхода, цена, характеристики

Новый недорогой Moto.

В ближайшее время Lenovo, владеющая брендом Motorola, выпустит смартфон Moto G22. Характеристики устройства уже известны благодаря бенчмарку Geekbench и сертификационным органам NBTC, EEC и FCC.

Какой он, новый Moto G?

Дата выхода

Появление в базах данных регуляторов говорит о том, что смартфон выпустят в ближайшие недели.

Цена

Это недорогая модель. Цена будут в пределах $200.

Характеристики

SoC: Helio G37

Экран: 6,5 дюйма, HD+, 90 Гц

ОЗУ: 4 ГБ

Флеш-память: 64 ГБ

Тыльная камера: 50+8 Мп

Селфи-камера 16 Мп

Батарея: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 18 Вт

ОС: Android 11/12

Вес: 185 г

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