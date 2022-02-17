Moto G22: дата выхода, цена, характеристики
Новый недорогой Moto.
В ближайшее время Lenovo, владеющая брендом Motorola, выпустит смартфон Moto G22. Характеристики устройства уже известны благодаря бенчмарку Geekbench и сертификационным органам NBTC, EEC и FCC.
Какой он, новый Moto G?
Дата выхода
Появление в базах данных регуляторов говорит о том, что смартфон выпустят в ближайшие недели.
Цена
Это недорогая модель. Цена будут в пределах $200.
Характеристики
- SoC: Helio G37
- Экран: 6,5 дюйма, HD+, 90 Гц
- ОЗУ: 4 ГБ
- Флеш-память: 64 ГБ
- Тыльная камера: 50+8 Мп
- Селфи-камера 16 Мп
- Батарея: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 18 Вт
- ОС: Android 11/12
- Вес: 185 г
Возможно, будет интересно:
- Moto G200 — невероятный флагман на Snapdragon 888+ всего за 450 евро
- Motorola Edge 30 Pro — цена, дата выхода, характеристики
- Motorola Frontier 22 — первый в мире смартфон с камерой на 200 Мп
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.