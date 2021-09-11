Мотоциклы опасны для iPhone — будьте осторожны
Предупрежден — вооружен.
Компания Apple предупреждает, что мотоциклы и iPhone не совместимы. Дело в том, что смартфоны Apple оснащены хрупкими датчиками камер с OIS и автофокусировкой. Они работают в паре с гироскопом. Также задействованы магниты. Колебания от мощных моторов современных мотобайков способны уничтожить датчики.
К чему это? А к тому, что популярный ресурс MacRumors изучил множество сообщений от пользователей, которые жаловались на плохую работу камер айфонов после езды на мотоциклах. Особенно, после покатушек на горных мотобайках. Примерно такие:
First ride on the motorcycle and I think I toasted the camera in my iPhone.
8 miles. Crappy design.
— James Chadbourne (@mack505) September 4, 2021
К слову, такая же беда способна повлиять на работу других смартфонах с OIS.
Да уж, современная техника та же хрустальная ваза…
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