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Мотоциклы опасны для iPhone — будьте осторожны

11 Сен, 2021

Мотоциклы опасны для iPhone — будьте осторожны

Предупрежден — вооружен.

Компания Apple предупреждает, что мотоциклы и iPhone не совместимы. Дело в том, что смартфоны Apple оснащены хрупкими датчиками камер с OIS и автофокусировкой. Они работают в паре с гироскопом. Также задействованы магниты. Колебания от мощных моторов современных мотобайков способны уничтожить датчики.

К чему это? А к тому, что популярный ресурс MacRumors изучил множество сообщений от пользователей, которые жаловались на плохую работу камер айфонов после езды на мотоциклах. Особенно, после покатушек на горных мотобайках. Примерно такие:

К слову, такая же беда способна повлиять на работу других смартфонах с OIS.

Да уж, современная техника та же хрустальная ваза…

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