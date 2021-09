Мотоциклы опасны для iPhone — будьте осторожны

Предупрежден — вооружен.

Компания Apple предупреждает, что мотоциклы и iPhone не совместимы. Дело в том, что смартфоны Apple оснащены хрупкими датчиками камер с OIS и автофокусировкой. Они работают в паре с гироскопом. Также задействованы магниты. Колебания от мощных моторов современных мотобайков способны уничтожить датчики.

К чему это? А к тому, что популярный ресурс MacRumors изучил множество сообщений от пользователей, которые жаловались на плохую работу камер айфонов после езды на мотоциклах. Особенно, после покатушек на горных мотобайках. Примерно такие:

First ride on the motorcycle and I think I toasted the camera in my iPhone.

8 miles. Crappy design.

— James Chadbourne (@mack505) September 4, 2021