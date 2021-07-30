Motorola Edge 20 Pro: дата выхода и цена в России, характеристики
Флагман Motorola.
Компания Lenovo, владелец бренда Motorola, представила свой флагманский смартфон Motorola Edge 20 Pro. Эта модель первой из серии Edge 20 начнет продаваться в России.
Подробнее ниже.
Дата выхода в России
Устройство привезут в РФ до конца августа, может быть, в начале сентября.
Цена
В Европе 700 евро. У нас? Не менее 70 000 рублей.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 870
- Дисплей: 6,7 дюймов, OLED, 144 Гц, Full HD+
- ОЗУ: 12 ГБ
- Накопитель: 256 ГБ
- Камера: главный датчик на 108 Мп, ширик на 16 Мп, перископ на 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом и 50-кратным гибридным
- Фронтальная камера: 32 Мп
- Батарея: 4500 мА*ч
- Быстрая зарядка: 30 Вт
- ОС: Android 11
- Другое: IP52, сканер отпечатков пальцев сбоку
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