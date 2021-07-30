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Motorola Edge 20 Pro: дата выхода и цена в России, характеристики

30 Июл, 2021

Motorola Edge 20 Pro: дата выхода и цена в России, характеристики

Флагман Motorola.

Компания Lenovo, владелец бренда Motorola, представила свой флагманский смартфон Motorola Edge 20 Pro. Эта модель первой из серии Edge 20 начнет продаваться в России.

Подробнее ниже.

Дата выхода в России

Устройство привезут в РФ до конца августа, может быть, в начале сентября.

Цена

В Европе 700 евро. У нас? Не менее 70 000 рублей.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 870
  • Дисплей: 6,7 дюймов, OLED, 144 Гц, Full HD+
  • ОЗУ: 12 ГБ
  • Накопитель: 256 ГБ
  • Камера: главный датчик на 108 Мп, ширик на 16 Мп, перископ на 8 Мп с 5-кратным оптическим зумом и 50-кратным гибридным
  • Фронтальная камера: 32 Мп
  • Батарея: 4500 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 30 Вт
  • ОС: Android 11
  • Другое: IP52, сканер отпечатков пальцев сбоку

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