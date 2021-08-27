Motorola Edge 20 Pro за 40 000 — в России дешевле, чем в Европе почти в два раза

Вот так!

В Россию прибыл весьма интересный смартфон от Lenovo (владелец марки Motorola). Это смартфон Motorola Edge 20 Pro. С 27 августа по 6 сентября его продают у нас по сниженной цене. Всего за 40 000 рублей. Для сравнения, в Европе, при пересчете на рубли выходило порядка 60 000 рублей. С 7 сентября ценник подрастет на 6000 рублей.

И смартфон действительно классный.

Работает он на довольно мощном чипе Snapdragon 870, оснащается астрономическими 12 ГБ ОЗУ и накопителем на внушительные 256 ГБ. Батарея тут на 4500 мА* и с быстрой зарядкой на 30 Вт.

Главное же — камера. Тройная, с главным сенсором на 108 Мп, шириком на 16 Мп (подойдет и для макро), а также персикопным модулем на 8 Мп. Последнее — гордость Edge 20 Pro. Впервые в смартфоне Moto появился перископ. С 5-кратным оптическим зумом. Селфи-камера на 32 Мп.

Что еще интересного? Хороший и большой экран (OLED, 144 Гц, 6,7 дюймов). Есть NFC, IP52.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)