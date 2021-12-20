Motorola Edge 20 уже можно купить в России — стоит 34 990 рублей

Но до 23 декабря его предлагают за 29 990 рублей.

Суперхитовый Motorola Edge 20, который с лета продается в Европе, добрался до нашего рынка. Официальный ценник равен 34 990 рублям. Но до 23 декабря действует скидка в размере 5 тысяч рулей. Так что, если вам такой смартфон нужен, откладывать покупку точно не стоит.

Для РФ уготована версия с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ.

Главные преимущества девайса:

Крутая камера с датчиками на 108+16+8 Мп с оптическим зумом 3X.

Продвинутый дисплей на 6,7 дюйма, OLED, 144 Гц, Full HD+.

Мощная SoC Snapdragon 778G, которая не греется.

Батарея на 4000 мА*ч + скоростная 30-ваттная зарядка.

Легкий вес: всего 163 г.

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