Motorola Edge 20 уже можно купить в России — стоит 34 990 рублей
Но до 23 декабря его предлагают за 29 990 рублей.
Суперхитовый Motorola Edge 20, который с лета продается в Европе, добрался до нашего рынка. Официальный ценник равен 34 990 рублям. Но до 23 декабря действует скидка в размере 5 тысяч рулей. Так что, если вам такой смартфон нужен, откладывать покупку точно не стоит.
Для РФ уготована версия с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ.
Главные преимущества девайса:
- Крутая камера с датчиками на 108+16+8 Мп с оптическим зумом 3X.
- Продвинутый дисплей на 6,7 дюйма, OLED, 144 Гц, Full HD+.
- Мощная SoC Snapdragon 778G, которая не греется.
- Батарея на 4000 мА*ч + скоростная 30-ваттная зарядка.
- Легкий вес: всего 163 г.
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