Motorola Edge 30 Ultra: дата выхода, цена, характеристики

Топовый смартфон.

Совсем скоро Lenovo, которая, как известно, владеет брендом Motorola, представит смартфон Motorola Edge 30 Ultra (в Китае он будет известен под наименованием Moto Edge X30). Гаджет получит топовую начинку. В AnTuTu устройство набрало более 1 000 000 баллов! Да, речь о флагмане.

Каким будет? Расскажем, что знаем.

Дата выхода

Вероятно, премьера случится уже в этом году. Или же в самом начале следующего.

Цена

Дешево не будет. Но и слишком дорого тоже. Мы рассчитываем на сумму до $500.

Характеристики

SoC: Snapdragon 8 Gen 1 (898)

Экран: большой 6,67-дюймовый OLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц

Основная камера: главный датчик на 50 Мп, ультраширик на 50 Мп и макрокамера на 2 Мп

Селфи-камера: ?

ОЗУ: до 12 ГБ

Флеш-память: до 512 ГБ

Аккумулятор: 5000 мА*ч

Скоростная зарядка: 66 Вт

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