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Motorola Frontier 22 — первый в мире смартфон с камерой на 200 Мп

25 Янв, 2022

Motorola Frontier 22 — первый в мире смартфон с камерой на 200 Мп

Интересный флагман.

Немецкий портал WinFuture раскрывает параметры будущего уберсмартфона от Motorola. Речь идет о девайсе под наименованием Motorola Frontier 22. Главная особенность девайса заключается в его камере. Это будет первый смартфон в мире с датчиком на 200 Мп.

Чем еще удивит такая Моторола?

  • Чипом Snapdragon 8 Gen 1 Plus (или 8 Gen 2);
  • 144-герцовым экраном на 6,67 дюйма;
  • Экранным дактилоскопическим датчиком;
  • Селфи-камерой на 60 Мп;
  • Батареей на 4500 мА*ч с быстрой 125-ваттной зарядкой;
  • Тыльная камера на 200+50+12 Мп;
  • 8 или 12 ГБ ОЗУ;
  • 128 или 256 ГБ флеш-памяти;
  • Android 12.

Когда ждать? В июне или июле 2022 года.

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