Motorola Frontier 22 — первый в мире смартфон с камерой на 200 Мп
Интересный флагман.
Немецкий портал WinFuture раскрывает параметры будущего уберсмартфона от Motorola. Речь идет о девайсе под наименованием Motorola Frontier 22. Главная особенность девайса заключается в его камере. Это будет первый смартфон в мире с датчиком на 200 Мп.
Чем еще удивит такая Моторола?
- Чипом Snapdragon 8 Gen 1 Plus (или 8 Gen 2);
- 144-герцовым экраном на 6,67 дюйма;
- Экранным дактилоскопическим датчиком;
- Селфи-камерой на 60 Мп;
- Батареей на 4500 мА*ч с быстрой 125-ваттной зарядкой;
- Тыльная камера на 200+50+12 Мп;
- 8 или 12 ГБ ОЗУ;
- 128 или 256 ГБ флеш-памяти;
- Android 12.
Когда ждать? В июне или июле 2022 года.
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