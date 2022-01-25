Motorola Frontier 22 — первый в мире смартфон с камерой на 200 Мп

Интересный флагман.

Немецкий портал WinFuture раскрывает параметры будущего уберсмартфона от Motorola. Речь идет о девайсе под наименованием Motorola Frontier 22. Главная особенность девайса заключается в его камере. Это будет первый смартфон в мире с датчиком на 200 Мп.

Чем еще удивит такая Моторола?

Чипом Snapdragon 8 Gen 1 Plus (или 8 Gen 2);

144-герцовым экраном на 6,67 дюйма;

Экранным дактилоскопическим датчиком;

Селфи-камерой на 60 Мп;

Батареей на 4500 мА*ч с быстрой 125-ваттной зарядкой;

Тыльная камера на 200+50+12 Мп;

8 или 12 ГБ ОЗУ;

128 или 256 ГБ флеш-памяти;

Android 12.

Когда ждать? В июне или июле 2022 года.

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