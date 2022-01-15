Motorola Frontier: цена, дата выхода, характеристики
Суперфлагман Motorola.
Компания Motorola работает над смартфоном под управлением Android 12 и с топовой начинкой. Это суперфлагман, который сейчас проходит под кодовым обозначением Frontier. Характеристики известный благодаря популярному немецкому техноресурсу TechnikNews.
Рассказываем.
Да, изображений устройства пока в сети нет.
Дата выхода
Вторая половина 2022 года.
Цена
От $800.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 8 Gen 2
- Экран: 6,67-дюймов, POLED, Full HD+, 144 Гц
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 128 или 256 ГБ
- Аккумулятор: ?
- Быстрая зарядка: проводная 125 Вт, беспроводная 50 Вт
- Камера сзади: 200+50+12 Мп
- Селфи-камера: 60 Мп
- ОС: Android 12
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