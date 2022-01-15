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Motorola Frontier: цена, дата выхода, характеристики

15 Янв, 2022

Motorola Frontier: цена, дата выхода, характеристики

Суперфлагман Motorola.

Компания Motorola работает над смартфоном под управлением Android 12 и с топовой начинкой. Это суперфлагман, который сейчас проходит под кодовым обозначением Frontier. Характеристики известный благодаря популярному немецкому техноресурсу TechnikNews.

Рассказываем.

Да, изображений устройства пока в сети нет.

Дата выхода

Вторая половина 2022 года.

Цена

От $800.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 8 Gen 2
  • Экран: 6,67-дюймов, POLED, Full HD+, 144 Гц
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 128 или 256 ГБ
  • Аккумулятор: ?
  • Быстрая зарядка: проводная 125 Вт, беспроводная 50 Вт
  • Камера сзади: 200+50+12 Мп
  • Селфи-камера: 60 Мп
  • ОС: Android 12

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