Motorola Frontier: цена, дата выхода, характеристики

Суперфлагман Motorola.

Компания Motorola работает над смартфоном под управлением Android 12 и с топовой начинкой. Это суперфлагман, который сейчас проходит под кодовым обозначением Frontier. Характеристики известный благодаря популярному немецкому техноресурсу TechnikNews.

Рассказываем.

Да, изображений устройства пока в сети нет.

Дата выхода

Вторая половина 2022 года.

Цена

От $800.

Характеристики

SoC: Snapdragon 8 Gen 2

Экран: 6,67-дюймов, POLED, Full HD+, 144 Гц

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 128 или 256 ГБ

Аккумулятор: ?

Быстрая зарядка: проводная 125 Вт, беспроводная 50 Вт

Камера сзади: 200+50+12 Мп

Селфи-камера: 60 Мп

ОС: Android 12

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)