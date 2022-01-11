Motorola Razr 3: дата выхода, цена, характеристики

Новый смартфон с гибким экраном.

Портал Wccftech, сославшись на инсайдеров, пишет, что Lenovo планирует выпустить третье поколение гибкого Motorola Razr. Каким он будет?

Сейчас расскажем.

Дата выхода

Презентацию ждем в первом квартале текущего года. Старт продаж в России? Весной или летом.

Цена

У нас около 150 000 рублей.

Характеристики

SoC: Snapdragon 8 Gen 1

Дисплей: 6,2- или 6,4-дюймовый AMOLED в раскрытом виде. Разрешение Full HD+. Частота обновления 120 Гц. Также будет 2,7- или 2,8-дюймовый внешний экран с разрешением HD+.

ОЗУ: 6, 8, 12 ГБ

Флеш-память: 128, 256, 512 ГБ

Аккумулятор: не менее 3000 мА*ч

Быстрая зарядка: 15 или 25 Вт

Камера: главный сенсор на 50 Мп

Что еще: NFC

ОС: Android 12

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