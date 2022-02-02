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Motorola Edge 30 Pro — цена, дата выхода, характеристики

2 Фев, 2022

Motorola Edge 30 Pro — цена, дата выхода, характеристики

Флагманский Мото.

Смартфон Motorola Edge 30 Pro будет выпущен в ближайшем будущем. Это флагманская модель с топовой начинкой и интересной камерой.

Что известно? Вот, что говорит авторитетный инсайдер Sam:

Характеристики

  • Однокристальная система: Snapdragon 8 Gen 1
  • Экран: 144-герцовый 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400 на 1080 пикселей
  • ОЗУ: 6, 8 или 12 ГБ
  • Накопитель: 128 или 256 ГБ
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 68 Вт
  • Главная камера: 50+5+2
  • Фронтальная камера: 60 Мп
  • Операционная система: чистый Android 12
  • Что еще: подэкранный дактилоскопический сканер

Цена

Вероятно, от 40 000 рублей в РФ.

Дата выхода

Не называется. Но, вероятно, в ближайшие месяцы.

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