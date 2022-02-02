Motorola Edge 30 Pro — цена, дата выхода, характеристики

Флагманский Мото.

Смартфон Motorola Edge 30 Pro будет выпущен в ближайшем будущем. Это флагманская модель с топовой начинкой и интересной камерой.

Что известно? Вот, что говорит авторитетный инсайдер Sam:

𝗠𝗼𝘁𝗼𝗿𝗼𝗹𝗮 𝗘𝗱𝗴𝗲 30 𝗣𝗿𝗼

-6.7" FHD+ 144Hz OLED Display

-Snapdragon 8 Gen 1

-6GB/8GB/12GB RAM

-128GB/256GB Storage

-50MP(OV50A40, f/1.88)+5MP (UW)+2MP Rear Camera

-60MP Front

-5000mAh + 68W Charging

-In-Display Fringarprint Sensor

-576Hz Touch Sampling Rate

-Android 12 — Sam (@Shadow_Leak) February 2, 2022

Характеристики

Однокристальная система: Snapdragon 8 Gen 1

Экран: 144-герцовый 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400 на 1080 пикселей

ОЗУ: 6, 8 или 12 ГБ

Накопитель: 128 или 256 ГБ

Аккумулятор: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 68 Вт

Главная камера: 50+5+2

Фронтальная камера: 60 Мп

Операционная система: чистый Android 12

Что еще: подэкранный дактилоскопический сканер

Цена

Вероятно, от 40 000 рублей в РФ.

Дата выхода

Не называется. Но, вероятно, в ближайшие месяцы.

Что почитать о Моторолах?

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