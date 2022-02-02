Motorola Edge 30 Pro — цена, дата выхода, характеристики
Флагманский Мото.
Смартфон Motorola Edge 30 Pro будет выпущен в ближайшем будущем. Это флагманская модель с топовой начинкой и интересной камерой.
Что известно? Вот, что говорит авторитетный инсайдер Sam:
𝗠𝗼𝘁𝗼𝗿𝗼𝗹𝗮 𝗘𝗱𝗴𝗲 30 𝗣𝗿𝗼
-6.7" FHD+ 144Hz OLED Display
-Snapdragon 8 Gen 1
-6GB/8GB/12GB RAM
-128GB/256GB Storage
-50MP(OV50A40, f/1.88)+5MP (UW)+2MP Rear Camera
-60MP Front
-5000mAh + 68W Charging
-In-Display Fringarprint Sensor
-576Hz Touch Sampling Rate
-Android 12
— Sam (@Shadow_Leak) February 2, 2022
Характеристики
- Однокристальная система: Snapdragon 8 Gen 1
- Экран: 144-герцовый 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400 на 1080 пикселей
- ОЗУ: 6, 8 или 12 ГБ
- Накопитель: 128 или 256 ГБ
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 68 Вт
- Главная камера: 50+5+2
- Фронтальная камера: 60 Мп
- Операционная система: чистый Android 12
- Что еще: подэкранный дактилоскопический сканер
Цена
Вероятно, от 40 000 рублей в РФ.
Дата выхода
Не называется. Но, вероятно, в ближайшие месяцы.
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