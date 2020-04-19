Новости

Можно не надеяться. В iPhone 12 не будет USB-C

19 Апр, 2020

Можно не надеяться. В iPhone 12 не будет USB-C

Остаемся на Lightning.

Apple не будет оснащать смартфоны из линейки iPhone 12 разъемом USB-C. По словам авторитетного инсайдера Джона Проссера, «на это нет никаких шансов».

Можно не надеяться. В iPhone 12 не будет USB-C

Инсайдер отметил, что Apple выпустит полностью лишенные традиционного зарядного разъема смартфоны до того, как переведет iPhone на USB-C. Выход первого iPhone без разъема для проводной зарядки может состояться уже в следующем году. Об этом ранее сообщил аналитик Мин-Чи Куо, объявивший о разработке компанией Apple смартфона с «совершенно иным» пользовательским опытом использования.

Кроме Проссера планы Apple по сохранению разъема Lightning в iPhone 12 подтвердил другой известный инсайдер Стив Хаммерстофер. Он отметил, что компания не ведет работу в этом направлении.

Ранее Джон Проссер верно спрогнозировал дату выхода и ключевые особенности нового смартфона Apple iPhone SE 2-го поколения.

Источник: Twitter.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.


Рейтинг статьи: 2 оценки, среднее: 5,00 из 52 оценки, среднее: 5,00 из 52 оценки, среднее: 5,00 из 52 оценки, среднее: 5,00 из 52 оценки, среднее: 5,00 из 5 (5,00 из 5, оценили: 2, ваш голос учтён)
Загрузка...

Теги:




1 Комментарий

  1. Denikin18:
    19.04.2020 в 20:48

    ну и правильно! Лайтнинг в сто раз лучше

Добавить комментарий

Top 5 movies

Где выгодно купить