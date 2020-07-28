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МТС первым получил лицензию на 5G в России

28 Июл, 2020

МТС первым получил лицензию на 5G в России

Решения на основе 5G уже готовятся.

МТС первым среди российских операторов получил лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25−24,65 ГГц. Предоставленная оператору лицензия будет действовать до 16 июля 2025 года. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на сообщение от оператора МТС.

МТС первым получил лицензию на 5G в России

Первыми пользователями 5G-сетей МТС станут крупные производственные предприятия и бизнес-клиенты оператора.

По словам президента МТС Алексея Корня, выдача первой лицензии на 5G — исторический момент для отрасли. Он отметил, что мобильные сети пятого поколения являются важным инструментом для активного развития продуктовой экосистемы, в частности, в проектах по автоматизации для представителей бизнеса.

Корпоративные клиенты МТС смогут использовать новый стандарт для внедрения технологий на основе искусственного интеллекта, интернета вещей, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения нового поколения и других технологий. Решения на основе 5G будут представлены оператором МТС в ближайшее время.

Источник: Известия.

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