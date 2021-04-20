МТС показал, как будут выглядеть AirPods 3 до их официальной презентации

Неожиданно.

В онлайн-магазине МТС обнаружилась страница с чехлом uBear для новых TWS-наушников от Apple. Речь идет об AirPods 3, которые могут представить уже сегодня вечером. Необычно то, что там же были показаны и сами наушники. Сейчас страница недоступна, но сеть ведь помнит все. Так что смотрим.

AirPods 3 и правда похожи на AirPods Pro. Будет ли активное шумоподавление? Вряд ли. Apple ведь нужно продавать и прошку (а также будущую их новую версию).

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)