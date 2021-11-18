Мультивидео на HONOR 50 — что это такое и как работает
Съемка с двух камер одновременно.
У HONOR 50, помимо прочих многочисленных достоинств, есть одно, о котором многие не знают. Это так называемая функция мультивидео — съемки с тыльной и фронтальной камер одновременно. Полезно может быть, когда вы снимаете что-то и хотите об этом рассказать или показать свою реакцию. Так, чтобы читатель видел и вас самих, и то, чо вы снимаете. Для видеоблогеров находка!
Алексей прогулялся по Москве, сделал несколько видео с демонстрацией данного режима. Показываем на живом примере, как это работает.
Звучит просто. Пользоваться же еще проще. Вы можете разделить экран на две части. Как ниже:
Также можно выбрать режим «картинка в картинке». Выглядит так:
Вопрос: «А как снимать сразу и спереди, и сзади?» — более неактуален.
Кстати, если выглядите вы в данный момент не очень, то можно наложить фильтр бьютификации через селфи-камеру. Для девушек полезно.
Режим работает и в вертикальном, и в горизонтальном форматах съемки.
Напомним, что впервые данная функция появилась на смартфонах линейки HONOR View 30. Теперь вот есть и у HONOR 50.
Как вам?
- «Премьер сервис» и «Ремонт на ваших глазах» от HONOR для владельцев HONOR 50 и не только
- HONOR 50 распродан за первые часы после старта продаж
- Где купить HONOR 50 и HONOR 50 Lite
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.