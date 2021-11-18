Мультивидео на HONOR 50 — что это такое и как работает

Съемка с двух камер одновременно.

У HONOR 50, помимо прочих многочисленных достоинств, есть одно, о котором многие не знают. Это так называемая функция мультивидео — съемки с тыльной и фронтальной камер одновременно. Полезно может быть, когда вы снимаете что-то и хотите об этом рассказать или показать свою реакцию. Так, чтобы читатель видел и вас самих, и то, чо вы снимаете. Для видеоблогеров находка!

Алексей прогулялся по Москве, сделал несколько видео с демонстрацией данного режима. Показываем на живом примере, как это работает.



Звучит просто. Пользоваться же еще проще. Вы можете разделить экран на две части. Как ниже:



Также можно выбрать режим «картинка в картинке». Выглядит так:



Вопрос: «А как снимать сразу и спереди, и сзади?» — более неактуален.



Кстати, если выглядите вы в данный момент не очень, то можно наложить фильтр бьютификации через селфи-камеру. Для девушек полезно.

Режим работает и в вертикальном, и в горизонтальном форматах съемки.



Напомним, что впервые данная функция появилась на смартфонах линейки HONOR View 30. Теперь вот есть и у HONOR 50.

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