Мы на Кубе — океан, ром, изумительные закаты и неработающий App Store

Фотопутешествие вдаль.

Мы на острове свободы, Кубе. От чего они, правда, свободны, не совсем понятно. Но не суть. Тут круто. Почти идеальный океан, потрясающие восходы и закаты (попадаем и на то, и на другое, так как встаем в 6 утра), ретро-автомобили, классный ром, ароматные сигары и несколько нюансов. Например, тут не работает App Store. Что еще?

Читайте, смотрите!

На что обращаешь внимание сразу? На обилие великолепных ретро-автомобилей. В таком количестве их больше нигде не увидишь.

Для фанатов такой техники — гигантский музей под открытым небом.

И все они на ходу, используются.

Машина здесь, как и в СССР, вещь навсегда, переходит от отцу к сыну, от дедушки к внуку и так далее.

Конечно же, покатались. Правда, пока что не за рулем (тоже планируем). Прикольно, хотя это нечто иного порядка, кондиционера нет, кузов ходит ходуном, каждая ямка отдается, будто едешь на телеге!

Но шик и стиль зашкаливают.

Конечно же, есть и российский автомобили. Валом! От старых Волг и Копеек до классики. Будет отдельный автомобильный пост. А пока идем дальше, делимся впечатлениями.

Какой океан? Чистый, прозрачный, по утрам невероятно спокойный. Волны появляются днем. Но кататься на них тоже кайф!

Солнце очень злое, сгораешь в момент! Так что следует быть осторожнее.

Что необычно? А то, что тут не работает App Store. Думал закачают Maps.Me и буду себе шагать по острову с офлайн картой. Не тут то было! Вот:

Да, санкции! И на Binance (криптовалютная биржа) не поработаешь, только через Tor или VPN. И, что странно, Smmplanner для публикаций в соц. сетях также не работает. Чем он им помешал, не знаю. Но факт. А через Tor данный сервис также не функционирует. Поэтому посты туда добавляет временно Алексей.

Как справляются местные?

Гениально! С помощью реальных физических магазинов приложений! Да, такое существует.

Также отказываются отображаться объявления с рекламой Adsense.

Много катались по миру, много чего видели, а вот с тем, как санкции реально могут портить жизнь (прямо так, в лоб) столкнулись впервые.

Но справляемся. Благо терпеть есть ради чего. Тут красиво, расслабленная атмосфера.

Расслаблены все. И кубинцы.

И кошки.

И собаки.

И птицы.

На завтраке, обеде и ужине отходить от тарелки нельзя.

Утащат. Еще и нагадят на стол.

Рядом есть небольшие городки. На Варадеро в целом прилизанные, туристические.

Но завтра мы отправимся в Гавану (окольными путями, напрямую нельзя, карантин). Интересных фото станет явно больше!

Stay Tuned!

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