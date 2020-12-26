Мы нашли пять лучших приложений для работы с фото на iPhone

Самые функциональные.

Иногда нам хочется не ограничиваться функционалом стандартного фоторедактора и приложения для камеры, а альтернативы нужны. В этой статье мы рассмотрим самые популярные и эффективные приложения для обработки изображений и возможностей камеры. Снимают лучше, а обрабатывают более гибко и детально – не это ли главные критерии для любого фотографа, который хочет вырасти? А теперь рассмотрим каждое из них:

Halide

Вероятно, одно из самых популярных приложений для мобильной фотографии. В нем есть весь функционал, который должен использоваться при работе с профессиональной камерой, включая такие параметры, как настройка выдержки, ISO и баланса белого.

Еще один важный момент – в приложении есть несколько уникальных функций для улучшения фотографий с применением алгоритмов искусственного интеллекта и других технологий. К примеру, владельцы iPhone XR и iPhone SE (2-го поколения) могут делать портретные фотографии животных и объектов даже без двух линз задней камеры. Программная поддержка делает чудеса.

Также пользователи могут снимать высококачественные фотографии в формате RAW, который изначально доступны только на iPhone 12 Pro. Среди других интересных функций – более детальная настройка фокуса и глубины изображения и др.

Darkroom

После того, как вы сделаете несколько отличных фотографий на свой iPhone с использованием обычной камеры, вам понадобится достаточно гибкий функционал для того, чтобы их отредактировать, если перед вами стоит цель не просто поработать с цветом. Многие прибегают к помощи настольных приложений на ПК, но некоторые мобильные приложения уже научились делать такую же качественную обработку. Примером этому может послужить прекрасное приложение Darkroom.

Одна из главных особенностей Darkroom заключается в том, что приложение имеет интуитивно понятный интерфейс, и для его освоения не потребуется много времени, даже если вы не относите себя к числу профессиональных фотографов. Еще один плюс – приложение интегрировано с библиотекой iCloud, поэтому мы не будем тратить время на выбор и импорт фотографий.

Что можно делать с Darkroom? Настроить яркость, контраст, светлые участки фотографии, откорректировать тени, цветовую температуру и другие детали. Фактически, приложение также позволяет редактировать видео и даже живые фотографии. Среди других опций – , возможность убрать водяные знаки, расширенная поддержку фотографий RAW и даже интеграцию с приложением Halide.

Самое приятное заключается в том то, вы можете использовать большую часть функций Darkroom бесплатно. Но есть и годовая подписка, стоимостью в 19,99 долларов, чтобы разблокировать все функции приложения. Кстати, приложение также доступно для iPad и Mac.

Focos

Обязательное приложение для тех, кто любит делать портретные фотографии на свой айфон. В то время как Apple потребовалось некоторое время, чтобы позволить пользователям изменять уровень размытия фона портретных фотографий, приложение Focos предлагало эту возможность еще в 2017 году.

Но Focos также способен создавать разные диафрагмы с несколькими эффектами боке и предустановками, которые имитируют функционал профессиональных объективов. Также здесь добавили опцию для добавления 3D-освещения и изменения карты глубины фотографии для улучшения размытого фона.

Что еще более впечатляет, так это то, что Focos использует AI для создания искусственной карты глубины для любой фотографии, даже в том случае, если она не была сделана с использованием портретного режима iPhone.

Lightroom

Один из самых известных фоторедакторов, которым пользуются многие профессионалы по всему миру. Оно заслужило свою популярность благодаря настольной версии от Adobe, но также разработчики предлагает мобильную версию Lightroom для iOS.

Редактировать фотографии в Lightroom для iOS достаточно легко. Приложение включает в себя параметры для настройки освещения, цветов, эффектов и.т.д. Особенностью приложения является большое число цветовых профилей и хорошие предустановленные фильтры.

Кстати, если вы подписаны на Adobe Creative Cloud, можно легко синхронизировать приложение между мобильной и настольной версией. Причем можно редактировать изображения на одной версии, и точно также легко продолжить это делать уже на следующей. Удобно, ничего не скажешь.

DoubleTake

Чтобы не обделить тех, кто предпочитает фотографиями видео, в подборку просто напрашивается приложение DoubleTake. Кстати, его созданием занимались разработчики, которые показали миру FiLMiC Pro.

На выбор пользователя предоставляется режим съемки на 24, 25 и 30 кадров в секунду. Главная особенность приложения – возможность снимать одновременно с двух камер. Вы можете выбрать сверхширокоугольный, широкоугольный, телеобъектив или селфи-камеру и начать одновременную запись сразу с нескольких из них. Кстати, приложение полностью бесплатное.

Надеемся, этого арсенала вам хватит для того, чтобы повысить качество ваших фотографий.

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