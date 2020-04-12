Мы ждали iPhone SE 2 три года. Вот каким крутым он МОГ стать

Но не станет.

Уже на следующей неделе это свершится — будет выпущен новый iPhone SE. По последним данным от самых авторитетных источников и утечкам от самой Apple, смартфон будет называться просто iPhone SE и окажется практически копией iPhone 8, но с улучшенными характеристиками. Самое время вспомнить, каким долгожданный iPhone SE 2 мог стать. В этой статье собрали все крупные, но неподтвержденные утечки о возможном дизайне нового самого дешевого смартфона Apple.

Вдохновленный iPhone 7

Самые первые утечки об iPhone SE 2 прогнозировали выход нового компактного смартфона Apple в стиле iPhone 6 и iPhone 7, но с компактными габаритами. Обнародованная в интернете серия рендеров долго публиковалась, в том числе ведущими изданиями, но так и не превратилась в реальность.

Как первый iPhone SE

Когда в Сети то и дело мелькало название iPhone SE 2, многие довольно логично представляли себе новую версию оригинального 4-дюймового iPhone SE, вышедшего в 2016 году. Дополняли картину изображения смартфона, в том числе от якобы проверенных, но анонимных источников. На таких изображениях показывался смартфон с несколько обновленным дизайном первого iPhone SE.

В стиле iPhone X

В течение нескольких месяцев с подачи сразу нескольких источников мир начал готовиться к выходу iPhone SE 2 в стиле iPhone X. В интернете даже публиковались рендеры смартфона — компактного, с экраном с минимальными рамками, как у «десятки». В различных опросах поклонники техники Apple признавались, что такой iPhone стал бы для них идеальным.

Также дизайнеры фантазировали на тему того, как Apple бы могла отказаться от «челки» в iPhone SE 2. Вот эти рендеры смартфона с корпусом оригинального iPhone SE, но безрамочным экраном просто «взрывали» интернет. В реальности же Apple, похоже, не откажется от верхней рамки экрана даже в iPhone 12.

Как на самом деле будет выглядеть iPhone SE 2

На самом же деле все окажется куда проще. Опубликованные еще в начале года авторитетным инсайдером @OnLeaks рендеры iPhone SE 2020 были подтверждены сразу несколькими источниками, включая известного аналитика Мин-Чи Куо и инсайдером Максом Вайнбахом. Ничего вычурного ждать не приходится. Новый iPhone SE 2020 окажется фактически копией iPhone 8 с минимальными отличиями, которые даже не все заметят.

Анонс iPhone SE 2020 должен состояться 14-15 апреля. Ждем.

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