Мышь Xiaomi Mi Portable Mouse 2 поступила в продажу

Звезда краудфандинга.

Xiaomi анонсировала Mi Portable Mouse 2 в конце 2020 года. Тогда мышь стала участником краудфандинговой кампании. Был организован сбор средств на серийное производство.

Пользователям новинка понравилась. Они собрали всю сумму за несколько дней. Теперь Mi Portable Mouse 2 поступает в широкую продажу. В Китае гаджет доступен в магазинах примерно за $15.

Выглядит аксессуар стильно. Xiaomi не поскупилась на корпус из анодированного алюминия. Весит изделие около 86 г (включая батарею).

Доступно беспроводное соединение с 2 устройствами одновременно. Сказанное обеспечивают модули Bluetooth 4.2 LE и 2,4 ГГц. Переключаются они специальной кнопкой.

Имеется 4 уровня DPI – от 1200 до 4000 точек на дюйм. С отдельной клавишей для смены разрешения.

В остальном – Mi Portable Mouse 2 похожа на другие мыши. Светодиодный индикатор, колесо прокрутки и так далее. Надолго ли хватает источника питания? Встроенный элемент AA работает до 12 месяцев.

Гарантируется совместимость с Windows 10, macOS 10.10 и Android 6.0 (как минимум). iPadOS не упоминается, но тоже должна поддерживаться.

Источник: gizmochina.com

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