На 99% точно. Запуск Spotify в России почти окончательно подтвержден
Ждем завтра!
Компания Spotify обновила пользовательское соглашение, добавив в него ряд новых стран, включая Россию, Украину, Белоруссию и Казахстан. Изменения произошли за день до вероятного запуска Spotify в России, о котором ранее рассказали проверенные источники издания Variety.
Запуск Spotify в России должен быть выполнен в сотрудничестве с сотовым оператором МТС. Spotify станет доступен для использования всем желающим, но абонентам МТС могут быть доступны специальные выгодные условия. Стоимость подписки на Spotify составит 169 рублей в месяц.
Неизвестно, планирует ли Spotify запуск в Украине, Белоруссии и Казахстане одновременно с Россией 15 июля. В Spotify не прокомментировали изменения пользовательского соглашения.
Источник: Twitter.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.