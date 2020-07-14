На 99% точно. Запуск Spotify в России почти окончательно подтвержден

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Компания Spotify обновила пользовательское соглашение, добавив в него ряд новых стран, включая Россию, Украину, Белоруссию и Казахстан. Изменения произошли за день до вероятного запуска Spotify в России, о котором ранее рассказали проверенные источники издания Variety.

Запуск Spotify в России должен быть выполнен в сотрудничестве с сотовым оператором МТС. Spotify станет доступен для использования всем желающим, но абонентам МТС могут быть доступны специальные выгодные условия. Стоимость подписки на Spotify составит 169 рублей в месяц.

Неизвестно, планирует ли Spotify запуск в Украине, Белоруссии и Казахстане одновременно с Россией 15 июля. В Spotify не прокомментировали изменения пользовательского соглашения.

Источник: Twitter.

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