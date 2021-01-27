На Apple Maps подали в суд
Опять патенты.
Юристы Apple без дела не сидят. Сообщается, что компания столкнулась с очередным иском. На этот раз жалоба касается сервиса Apple Maps.
Жалоба подана фирмой Omnitek. Дело будет рассматриваться Окружным судом США Северного округа Калифорнии.
Omnitek владеет патентами с номерами 8,645,057 и 8,224,569. В них описана технология указания направления движения без ввода текста.
К картам сказанное относится следующим образом. Пользователь жестами выбирает начальную и конечную точку маршрута. Касаниями, перетаскиваниями и так далее.
Omnitek обвиняет Apple в преднамеренном нарушении патентов. От корпорации требуют возмещения убытков (включая гонорары адвокатов). Кроме того, истец добивается суда присяжных.
От Apple никаких комментариев не поступало.
Источник: imore.com
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