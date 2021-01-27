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На Apple Maps подали в суд

27 Янв, 2021

На Apple Maps подали в суд

Опять патенты.

Юристы Apple без дела не сидят. Сообщается, что компания столкнулась с очередным иском. На этот раз жалоба касается сервиса Apple Maps.

Жалоба подана фирмой Omnitek. Дело будет рассматриваться Окружным судом США Северного округа Калифорнии.

Apple Maps

Omnitek владеет патентами с номерами 8,645,057 и 8,224,569. В них описана технология указания направления движения без ввода текста.

К картам сказанное относится следующим образом. Пользователь жестами выбирает начальную и конечную точку маршрута. Касаниями, перетаскиваниями и так далее.

суд

Omnitek обвиняет Apple в преднамеренном нарушении патентов. От корпорации требуют возмещения убытков (включая гонорары адвокатов). Кроме того, истец добивается суда присяжных.

От Apple никаких комментариев не поступало.

Источник: imore.com

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