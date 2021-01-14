На Apple опять подали в суд

В чем компания еще виновата?

Apple ждет очередной судебный процесс. Гиганта из Купертино обвиняют в нарушении ряда патентов. Предполагается, что корпорация без разрешения воспользовалась чужой интеллектуальной собственностью.

Патенты принадлежат фирме NEO Wireless LLC. Они касаются систем беспроводной связи, полос частот и других мобильных технологий.

iPhone способен использовать несколько сетей (включая 5G и 4G LTE). В основе этой способности – решения NEO Wireless LLC. Так она сама заявляет относительно Apple.

iPad и Apple Watch в иске не упоминаются. Но они тоже могут стать “фигурантами” дела – из-за сотовых модулей.

Жалоба подана в окружной суд Западного округа Техаса. NEO Wireless LLC требует полной компенсации нанесенного ущерба. В случае проигрыша Apple ждут большие расходы. Одни гонорары адвокатам чего стоят.

Источник: gizmochina.com

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