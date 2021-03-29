На Apple подали в суд за iPad, спаливший дом
Планшет был бракованный?
Гаджеты Apple кажутся безопасными. Но это лишь на первый взгляд. Сообщается, что компанию опять зовут в суд.
Против гиганта из Купертино подан иск. Корпорация обвиняется в продаже бракованного iPad. Который загорелся и поджег дом в американском городе Милфорд.
Во всяком случае – так утверждает Майкл Макалузо, владелец iPad. Он заявил, что в пожаре виноват неисправный аккумулятор устройства.
Макалузо не вносил в iPad никаких изменений. И пользовался им осторожно. Однако в итоге – чуть не потерял жилье.
К счастью – все обошлось. Ремонт стоимостью в 142 тысячи долларов оплатила страховая фирма Allstate Insurance.
Именно Allstate Insurance хочет судиться с Apple. В ее планах – возместить выплату Макалузо. В сказанном помогут юристы de Luca Levine.
Дело будет рассматриваться в федеральном окружном суде штата Пенсильвания. Посмотрим, чем история закончится.
Источник: phonearena.com
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