На Apple подали в суд за iPad, спаливший дом

Планшет был бракованный?

Гаджеты Apple кажутся безопасными. Но это лишь на первый взгляд. Сообщается, что компанию опять зовут в суд.

Против гиганта из Купертино подан иск. Корпорация обвиняется в продаже бракованного iPad. Который загорелся и поджег дом в американском городе Милфорд.

Во всяком случае – так утверждает Майкл Макалузо, владелец iPad. Он заявил, что в пожаре виноват неисправный аккумулятор устройства.

Макалузо не вносил в iPad никаких изменений. И пользовался им осторожно. Однако в итоге – чуть не потерял жилье.

К счастью – все обошлось. Ремонт стоимостью в 142 тысячи долларов оплатила страховая фирма Allstate Insurance.

Именно Allstate Insurance хочет судиться с Apple. В ее планах – возместить выплату Макалузо. В сказанном помогут юристы de Luca Levine.

Дело будет рассматриваться в федеральном окружном суде штата Пенсильвания. Посмотрим, чем история закончится.

Источник: phonearena.com

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