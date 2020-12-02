На Apple снова подали в суд, теперь в Бельгии и Испании. Всё из-за iPhone 6 и 6S

Иск новый, а проблема – старая.

2 декабря 2020 Apple получила новый иск от потребителей. В Испании и Бельгии крайне недовольны быстрым устареванием батарей в Айфонах. И во всём винят саму Apple. Все подробности у нас. Поехали!

Больше всего европейских потребителей расстраивает ограничение производительности. Купертиновцы считают, что эта мера помогает сберечь заряд аккумулятора. А вот поклонники продукции уверены, что их Айфоны 6-го поколения, в том числе с приставками «Plus» и «S», только хуже работают из-за этого. Да ещё и батарейка быстро выходит из строя, они имеют в виду, что ёмкость самого аккумулятора слишком сильно и слишком быстро снижаются. Каждый истец в этом групповом иске требует по €60, это около 5,5 тыс руб, если бы дело было в России.

Кстати, иск был подан не просто так. Стало известно о таком же деле, но в США, что и послужило толчком для подобного шага европейцев. В Америке, кстати, суд удовлетворил требование пользователей Айфонов 6/6S/6S Plus и SE 1-го поколения.

Ещё интереснее то, что даже европейские власти видят эту проблему и пытаются её решить. Они приняли закон, который обязывает производителей точно указывать не только срок гарантии, но вообще срок службы гаджета. Больше подробностей в нашей статье. Всем лайк!

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