На бельгийском аукционе купили спортивного голубя за $1,9 млн

Трансферное окно в голубином чемпионате.



Вы не поверите, но голубя купили за $1,9 млн. Да, он спортивный и, возможно, победит в голубиных гонках. Но это более 146 млн руб за одну птицу. Подробности нашем материале. Поехали!

16 ноября 2020 на аукионе в Бельгии один неназванный гражданин Китая купил себе гоночного голубя по имени Новый Ким.

Кстати, это не первая покупка того же спортсмена-орнитолга. В 2019 голубь по кличке Армандо был продан на этом же аукционе, но за скромные $1,4 млн.

Счастливчики, которые несколько поколений разводили голубей, и не могли предположить, что их труд когда-либо будет оценён так высоко. Благодаря таким состоятельным любителям голубиных гонок и общий птичий рынок ожидаемо вырос. И в цене, и в объёме.

Кстати, стартовая сумма на торгах равнялась €200, то есть около $236. В пересчёте на отечественную валюту выходит около 18 тыс руб.

Если вы думаете, что какой-то китаец просто захотел купить птицу за сумасшедшие деньги. То будете правы, но только отчасти. В этой битве за крылатого спортсмена участвовало ещё 2 представителя КНР. Именно из-за их активности конечная сумма взлетела так высоко. Они суммарно подняли ценник на $325 тыс всего за полчаса.

Кстати, Новому Киму уже 2 года. А при максимальной опеке голуби дотягивают до 25 лет счастливой жизни.

Интересные факты:

Обычно за выдающегося голубка давали по $25 тыс (почти 2 млн руб), что тоже не очень дёшево.

В Китае официальных любителей голубиных гонок или просто содержателей голубятен около 1 млн человек.

Самые зрелищные голубиные соревнования проходят в Пекине.

Даже в этом спорте есть зафиксированные случаи жульничества. Двое участников пытались доставить своих голубей на поезде, сократив им путь до финиша. К счастью, обман был раскрыт.

А как вы относитесь к такому виду спорта? То есть нет, как вы относитесь к голубям за 146 млн руб?

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