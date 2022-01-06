На CES 2022 Intel представила технологии для автономных автомобилей, компьютерных технологий и графических решений
Много инетресного.
В рамках выставки CES 2022 компания Intel представила много новых технологий и продуктов. О самом важном и интересном расскажет вам Блоха. Процессорам мы уже посвятили отдельный материал. Здесь же расскажем обо всем остальном.
Поехали!
- Чип от Mobileye под названием EyeQ Ultra для автономных машин. Что это? Чип, обеспечивающий функциональные возможности сразу 10 чипов поколения EyeQ5 в одном корпусе. Объявлено о сотрудничестве с такими автогигантами, как Ford, VW, Zeekr (первый серийный автономный авто Zeekr с сенсорной системой на 360 градусов выпустят в 2024-м году).
- Стартовали поставки дискретных видеокарт Intel ARC (более 50 дизайнов!). OEM-производители уже получают ускорители. Устройства с Intel ARC выпустят Acer, ASUS, Clevo, Dell, Gigabyte, Haier, HP, Lenovo, Samsung, MSI и NEC. Для игр это будут идеальные машины. ARC могут похвастаться поддержкой рейтрейсинга, AI-масштабирования, Super Sampling и Deep Link.
- Программное улучшение изображения в играх с помощью технологии X e SS на основе AI. В некоторых играх она уже реализована. Например, в Death Stranding. Intel сотрудничает по направлению X e SS с такими компаниями, как 505 Games, Ubisoft, Kojima Productions и многими другими.
- Процессоры Intel Core Alder Lake для периферийных вычислений и интернета вещей. Они созданы на базе гибридной архитектуры и поддерживают технологию Intel Thread Director. У них больше ядер, лучше производительность при работе с графикой, фото, AI. Они созданы для сфер торговли, производства, медицины, цифровой безопасности и так далее. Предназначены для высоких нагрузок в сфере интернета вещей, обладают высоким потенциалом машинного обучения, поддерживают дисплеи с разрешением до 8K. Имеют до 16 ядер и до 24 потоков. TDP: от 35-65 Вт.
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