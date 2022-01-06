На CES 2022 Intel представила технологии для автономных автомобилей, компьютерных технологий и графических решений

Много инетресного.

В рамках выставки CES 2022 компания Intel представила много новых технологий и продуктов. О самом важном и интересном расскажет вам Блоха. Процессорам мы уже посвятили отдельный материал. Здесь же расскажем обо всем остальном.

Поехали!

Чип от Mobileye под названием EyeQ Ultra для автономных машин. Что это? Чип, обеспечивающий функциональные возможности сразу 10 чипов поколения EyeQ5 в одном корпусе. Объявлено о сотрудничестве с такими автогигантами, как Ford, VW, Zeekr (первый серийный автономный авто Zeekr с сенсорной системой на 360 градусов выпустят в 2024-м году).

для автономных машин. Что это? Чип, обеспечивающий функциональные возможности сразу 10 чипов поколения EyeQ5 в одном корпусе. Объявлено о сотрудничестве с такими автогигантами, как Ford, VW, Zeekr (первый серийный автономный авто Zeekr с сенсорной системой на 360 градусов выпустят в 2024-м году). Стартовали поставки дискретных видеокарт Intel ARC (более 50 дизайнов!). OEM-производители уже получают ускорители. Устройства с Intel ARC выпустят Acer, ASUS, Clevo, Dell, Gigabyte, Haier, HP, Lenovo, Samsung, MSI и NEC. Для игр это будут идеальные машины. ARC могут похвастаться поддержкой рейтрейсинга, AI-масштабирования, Super Sampling и Deep Link.

(более 50 дизайнов!). OEM-производители уже получают ускорители. Устройства с Intel ARC выпустят Acer, ASUS, Clevo, Dell, Gigabyte, Haier, HP, Lenovo, Samsung, MSI и NEC. Для игр это будут идеальные машины. ARC могут похвастаться поддержкой рейтрейсинга, AI-масштабирования, Super Sampling и Deep Link. Программное улучшение изображения в играх с помощью технологии X e SS на основе AI . В некоторых играх она уже реализована. Например, в Death Stranding. Intel сотрудничает по направлению X e SS с такими компаниями, как 505 Games, Ubisoft, Kojima Productions и многими другими.

. В некоторых играх она уже реализована. Например, в Death Stranding. Intel сотрудничает по направлению X e SS с такими компаниями, как 505 Games, Ubisoft, Kojima Productions и многими другими. Процессоры Intel Core Alder Lake для периферийных вычислений и интернета вещей . Они созданы на базе гибридной архитектуры и поддерживают технологию Intel Thread Director. У них больше ядер, лучше производительность при работе с графикой, фото, AI. Они созданы для сфер торговли, производства, медицины, цифровой безопасности и так далее. Предназначены для высоких нагрузок в сфере интернета вещей, обладают высоким потенциалом машинного обучения, поддерживают дисплеи с разрешением до 8K. Имеют до 16 ядер и до 24 потоков. TDP: от 35-65 Вт.

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